Conferenza stampa Semplici: «Il destino è nelle nostre mani» (Di martedì 20 aprile 2021) Leonardo Semplici ha parlato alla vigilia di Udinese-Cagliari Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Udinese. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 MODULI – «I moduli contano il giusto ma conta soprattuto la mentalità che mettiamo nella gara. Nell’ultima mezz’ora c’era la voglia di recuperare il risultato e portare a casa una vittoria. La cosa che mi aspetto è di dare continuità a quella voglia e determinazione che ci deve essere in una squadra come la nostra che vuole arrivare alla salvezza». JOAO PEDRO – «È importantissimo per noi, gli manca solo il gol. Stiamo lavorando affinchè lo ritrovi perchè è importante per lui come per tutta la squadra. Vedremo domani come andremo a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Leonardoha parlato alla vigilia di Udinese-Cagliari Leonardo, allenatore del Cagliari, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro l’Udinese. LEGGI LAINTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 MODULI – «I moduli contano il giusto ma conta soprattuto la mentalità che mettiamo nella gara. Nell’ultima mezz’ora c’era la voglia di recuperare il risultato e portare a casa una vittoria. La cosa che mi aspetto è di dare continuità a quella voglia e determinazione che ci deve essere in una squadra come la nostra che vuole arrivare alla salvezza». JOAO PEDRO – «È importantissimo per noi, gli manca solo il gol. Stiamo lavorando affinchè lo ritrovi perchè è importante per lui come per tutta la squadra. Vedremo docome andremo a ...

