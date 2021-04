Conferenza stampa Pirlo: «Pensiamo a qualificarci in Champions, la Superlega è il futuro» (Di martedì 20 aprile 2021) Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Parma Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 ROTAZIONI – «La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando da domenica. Abbiamo speso tanto e fortunatamente abbiamo tutto oggi e un po’ di domani per recuperare. Ho in testa delle rotazioni ma non ne cambierò tanti». APPROCCIO – «Non sono fattori di rischio. Siamo proiettati al presente che è la partita col Parma. È fondamentale dopo la sconfitta con l’Atalanta, importantissima. Sappiamo che non stanno attraversando un grande momento ma nonostante i risultati stanno giocando bene. Dobbiamo approcciarla bene». Superlega – «Noi siamo concentrati su quello che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Andreaha parlato alla vigilia di Juventus-Parma Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Parma. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 ROTAZIONI – «La squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando da domenica. Abbiamo speso tanto e fortunatamente abbiamo tutto oggi e un po’ di domani per recuperare. Ho in testa delle rotazioni ma non ne cambierò tanti». APPROCCIO – «Non sono fattori di rischio. Siamo proiettati al presente che è la partita col Parma. È fondamentale dopo la sconfitta con l’Atalanta, importantissima. Sappiamo che non stanno attraversando un grande momento ma nonostante i risultati stanno giocando bene. Dobbiamo approcciarla bene».– «Noi siamo concentrati su quello che ...

