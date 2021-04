Concorso straordinario, prove suppletive il 10 maggio. Ma solo per chi ha vinto il ricorso al TAR (Di martedì 20 aprile 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto una nota di prossima pubblicazione, in cui si stabilisce che dal 10 maggio inizieranno le prove suppletive del Concorso straordinario per il ruolo per chi non ha potuto partecipare alla procedura perchè in quarantena o in isolamento fiduciario. Attenzione però: alla prova potranno partecipare soltanto i candidati che abbiano presentato e vinto un ricorso davanti al TAR. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 20 aprile 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto una nota di prossima pubblicazione, in cui si stabilisce che dal 10inizieranno ledelper il ruolo per chi non ha potuto partecipare alla procedura perchè in quarantena o in isolamento fiduciario. Attenzione però: alla prova potranno partecipare soltanto i candidati che abbiano presentato eundavanti al TAR. L'articolo .

