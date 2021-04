Concorso Guardia di Finanza, bando per 1030 Allievi Marescialli: come partecipare (Di martedì 20 aprile 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 20 aprile 2021, è indetto Concorso pubblico un per titoli ed esami, per l’ammissione di 1030 Allievi Marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2021/2022. Dei posti a Concorso: 983 sono destinati al contingente ordinario; 47 sono destinati al contingente di mare. Veniamo nel dettaglio i requisiti di partecipazione, come fare domanda e quali saranno prove da sostenere. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 20 maggio 2021. Concorso Guardia di Finanza 1030 Allievi : specializzazioni e riserve Per quanto riguarda i posti destinati ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 aprile 2021) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 20 aprile 2021, è indettopubblico un per titoli ed esami, per l’ammissione dial 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti delladi, per l’anno accademico 2021/2022. Dei posti a: 983 sono destinati al contingente ordinario; 47 sono destinati al contingente di mare. Veniamo nel dettaglio i requisiti di partecipazione,fare domanda e quali saranno prove da sostenere. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 20 maggio 2021.di: specializzazioni e riserve Per quanto riguarda i posti destinati ...

