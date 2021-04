Concorsi truccati | nuovo stop al caso dei tributaristi | Pisa rinvia alla Cassazione la decisione sulla competenza territoriale

(Di martedì 20 aprile 2021) Ennesima battuta d’arresto per il procedimento sui 44accusati di aver pilotato una serie didi abilitazionedocenza universitaria. Dopo che, nel gennaio del 2020, il giudice per l’udienza preliminare di Firenze aveva trasmesso gli atti a, dichiarandosi incompetente territorialmente, lunedì 19 aprile il gup diPietro Murano ha contestato ladel collega dichiarandosi a sua volta territorialmente incompetente e indicando come tribunale deputato quello fiorentino. Il giudice ha quindi trasmesso gli attiCorte diper l’ultima parola sul. Il procedimento era stato trasferito anel gennaio del 2020 su disposizione del gup del tribunale del capoluogo ...

E tu devi aiutarmi! Sento in TV di, di posti già assegnati, di luoghi in cui non l'esperienza, non le capacità si cercano! Incarichi per cui il mio diploma, la mia laurea, il mio ...CATANIA - La Procura di Catania ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio di nove docenti imputati nel procedimento 'Università bandita' su presuntinell'ateneo, nato su indagini della Digos della Questura. In aula, davanti al Gip Marina Rizza, a conclusione della requisitoria l'accusa rappresentata dai pm Marco Bisogni, Agata ...Diritto tributario diventa un caso: il giudice Murano di Pisa solleva il conflitto con Firenze. Deciderà la Cassazione ...Quarantaquattro imputati tra professori e ricercatori ma il giudice per le udienze preliminari si è dichiarato territorialmente incompetente ...