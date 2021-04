Comunali Roma | Fdi aspetta le mosse di Zingaretti | il vero obiettivo della Meloni è la Regione Lazio

Leggi su tpi

(Di martedì 20 aprile 2021) Che cosa sta succedendo veramente nel centrodestra di lotta (Giorgia) e di governo (Matteo Salvini e Silvio Berlusconi)? Apparentemente le cose non sembrano andar male, i sondaggi sono lusinghieri un po’ per tutti, sia per chi sostiene sia per chi avversa il governo Draghi. In realtà però quando si tratta di andare alla sostanza dei problemi le distanze rimangono enormi e le differenze di vedute anche. Ad esempio, non c’è uno straccio di nome condiviso percapitale, una città che in altri tempi e vista la debolezza dei competitor, il centro-destra avrebbe fatto sua senza troppe difficoltà. Ma ad oggi non c’è un nome condiviso anche se c’è chi, come Giorgia, ha cominciato a dichiarare che sulle candidature alle prossime elezioni“non ci sono preclusioni su nessuno. Credo che sarebbe giusto ...