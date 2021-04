Come il disastro di Grillo danneggia Conte (e Letta parla di frasi inaccettabili) (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri Giuseppe Conte ha pubblicato un post su Facebook per criticare la SuperLega. Ma su Grillo e il suo video in difesa del figlio, accusato di violenza sessuale, è calato un imbarazzato silenzio. Oggi Annalisa Cuzzocrea su Repubblica racconta che dietro alcune dichiarazioni “mild” di vari esponenti 5 Stelle Come ad esempio Vito Crimi e Paola Taverna che si sono limitati ad esprimere vicinanza umana a Grillo e a chiedere di non fare sciacallaggio mediatico, ci sia il grande sconcerto nelle chat pentastellate che analizzano le esternazioni dell’Elevato considerandole un disastro. A farne le spese, spiega la giornalista di Repubblica, è proprio l’ex presidente del Consiglio giallorosso, che su Grillo contava per prendere in mano il Movimento 5 Stelle mentre ora si trova preso tra ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Ieri Giuseppeha pubblicato un post su Facebook per criticare la SuperLega. Ma sue il suo video in difesa del figlio, accusato di violenza sessuale, è calato un imbarazzato silenzio. Oggi Annalisa Cuzzocrea su Repubblica racconta che dietro alcune dichiarazioni “mild” di vari esponenti 5 Stellead esempio Vito Crimi e Paola Taverna che si sono limitati ad esprimere vicinanza umana ae a chiedere di non fare sciacallaggio mediatico, ci sia il grande sconcerto nelle chat pentastellate che analizzano le esternazioni dell’Elevato considerandole un. A farne le spese, spiega la giornalista di Repubblica, è proprio l’ex presidente del Consiglio giallorosso, che sucontava per prendere in mano il Movimento 5 Stelle mentre ora si trova preso tra ...

Z3r0Rules : RT @garosi_andrea: @OrtigiaP @Silvana_demari @matteosalvinimi @borghi_claudio @maryfagi @valy_s @fdragoni @LykanLA @lucabattanta @MercuriRi… - sayaddhina : Come il disastro di Grillo danneggia Conte (e Letta parla di frasi inaccettabili) - emrato : @FilippoDeSa Hai ragione, a Milano è come dire: state ancora chiusi. Sulla scuola stendiamo un velo pietoso, roba r… - AdolfoTasinato : @ElvisPirataBob @Agenzia_Ansa Un Stato deve essere governato dalla politica non dai medici perché non vi è solo l’a… - mosllerdd : @rep_bari L''arrivo del renziano Lopalco, spedito in Puglia per non muovere 1dito X contratare epid come piace a Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Come disastro Mille prof in quarantena a Roma, è caos? ...un disastro a causa della mancanza proprio di docenti. Dunque si prevede "caos nelle strutture romane", mentre i consigli d'istituto hanno iniziato a riunirsi per trovare soluzioni alternative, come ...

"Meno Speranza", "Clandestini": la battaglia su pass e vaccini Il tracciamento è stato un disastro totale: dopo il flop della app "Immuni" mi pare che la sanità pubblica abbia di fatto rinunciato a quello che è indicato da tutti gli epidemiologi come uno dei ...

Come fa il governo a colorare di arancione il disastro in Calabria? Il Manifesto Educazione civica, “Noi cittadini per un mondo sostenibile”. Scarica l’Unità di apprendimento per scuola Infanzia La Giornata Mondiale della Terra, nota anche come “Giornata della Terra”, viene celebrata per la prima volta il 22 aprile 1970 negli Stati Uniti. Guidata dal senatore democratico Gaylord Nelson, la re ...

I tifosi bocciano la Super League: "Un disastro" di Enrico Magnani La notizia, diramata nella notte tra domenica e ieri, ha fatto tremare tutto il mondo del calcio europeo. La nascita della Super League, nuova competizione tra i top club del contine ...

...una causa della mancanza proprio di docenti. Dunque si prevede "caos nelle strutture romane", mentre i consigli d'istituto hanno iniziato a riunirsi per trovare soluzioni alternative,...Il tracciamento è stato untotale: dopo il flop della app "Immuni" mi pare che la sanità pubblica abbia di fatto rinunciato a quello che è indicato da tutti gli epidemiologiuno dei ...La Giornata Mondiale della Terra, nota anche come “Giornata della Terra”, viene celebrata per la prima volta il 22 aprile 1970 negli Stati Uniti. Guidata dal senatore democratico Gaylord Nelson, la re ...di Enrico Magnani La notizia, diramata nella notte tra domenica e ieri, ha fatto tremare tutto il mondo del calcio europeo. La nascita della Super League, nuova competizione tra i top club del contine ...