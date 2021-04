Come funzionerà da lunedì prossimo l'Italia 'in giallo' (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Non più un Paese solo 'in arancione' o 'rosso'. Da lunedì torneranno il 'giallo' e il 'bianco' nella cartina che segnala le misure anti Covid. Dopo la stretta di aprile, ogni Regione, dalla prossima settimana, potrà, quindi, ambire al livello più basso di restrizioni nell'ambito del sistema per colori utilizzato per decidere le misure in base indice di contagio. Dalla scuola in presenza al via libera agli spettacoli all'aperto, al 'certificato verde' per chi è vaccinato o negativo al tampone, ecco le principali misure contenute nella bozza del nuovo decreto Covid: Scuola in presenza. Deroghe in casi eccezionali "Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Non più un Paese solo 'in arancione' o 'rosso'. Datorneranno il '' e il 'bianco' nella cartina che segnala le misure anti Covid. Dopo la stretta di aprile, ogni Regione, dalla prossima settimana, potrà, quindi, ambire al livello più basso di restrizioni nell'ambito del sistema per colori utilizzato per decidere le misure in base indice di contagio. Dalla scuola in presenza al via libera agli spettacoli all'aperto, al 'certificato verde' per chi è vaccinato o negativo al tampone, ecco le principali misure contenute nella bozza del nuovo decreto Covid: Scuola in presenza. Deroghe in casi eccezionali "Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola ...

Advertising

diegofornero : Interessantissimo l'approfondimento di @lVendemiale sul possibile formato della #SuperLeague: emerge chiaramente co… - fattoquotidiano : Superlega, come funzionerà: 2 gironi da 10, quasi 200 partite, 3 miliardi all’anno da spartire tra i club (ma ai 5… - fisco24_info : Come funzionerà da lunedì prossimo l'Italia 'in giallo': AGI - Non più un Paese solo 'in arancione' o 'rosso'. Da l… - Agenzia_Italia : Come funzionerà da lunedì prossimo l'Italia 'in giallo' - 19marino74 : RT @Carloalvino: Superlega, come funzionerà: 2 gironi da 10, quasi 200 partite, 3 miliardi all'anno da spartire tra i club (ma ai 5 invitat… -