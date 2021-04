Come disdire la prenotazione del vaccino Covid: la procedura online, numero e come cambiare giorno e orario (Di martedì 20 aprile 2021) Molto spesso è capitato di commettere un errore di inserimento dati nella prenotazione del vaccino contro il Covid. Altre volte capita di avere dei problemi a recarsi nel luogo stabili e aver necessità di disdire l’appuntamento. Eppure ancora non sembra chiarissimo come fare per disdire la prenotazione: scopriamolo insieme. Il sistema di iscrizione al sito per il vaccino anti-Covid cambia da Regione a Regione: per tanto è probabile che bisognerà cancellare l’appuntamento tramite lo stesso canale con cui lo si ha prenotato. Purtroppo la pecca grande di questo sistema informatico di prenotazione è proprio questa: non c’è uniformità a livello nazionale. Per trovare la strada d’uscita, tuttavia, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Molto spesso è capitato di commettere un errore di inserimento dati nelladelcontro il. Altre volte capita di avere dei problemi a recarsi nel luogo stabili e aver necessità dil’appuntamento. Eppure ancora non sembra chiarissimofare perla: scopriamolo insieme. Il sistema di iscrizione al sito per ilanti-cambia da Regione a Regione: per tanto è probabile che bisognerà cancellare l’appuntamento tramite lo stesso canale con cui lo si ha prenotato. Purtroppo la pecca grande di questo sistema informatico diè proprio questa: non c’è uniformità a livello nazionale. Per trovare la strada d’uscita, tuttavia, è ...

Advertising

CorriereCitta : Come disdire la prenotazione del vaccino Covid: la procedura online, numero e come cambiare giorno e orario - milena131168 : @AmazonHelp Quindi il mio ordine non arriva, riconoscete che probabilmente si è smarrito ma.. devo schiacciare i… - MANDICAU : Come disdire il contratto Enel Energia online con pieno valore legale - GiacomoConcas : Già mi attivo per sapere come disdire Sky o Dazn se Juventus fuori dalla serie A .#SuperLega - senisregna : @Marco_viscomi Disdire come ho fatto io tre mesi fa. -