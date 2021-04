Coltellata al cuore per gelosia | chiesto il rinvio a giudizio

(Di martedì 20 aprile 2021) Era stato ucciso da una sola, che gli aveva trapassato il. Lorenzo Borsani, 36 anni, nel tardo pomeriggio del 6 agosto dello scorso anno, era rimasto a terra in via Turati a Mozzate, ...

Era stato ucciso da una sola, che gli aveva trapassato il. Lorenzo Borsani, 36 anni, nel tardo pomeriggio del 6 agosto dello scorso anno, era rimasto a terra in via Turati a Mozzate, al termine della discussione ...Uccide la moglie con una, ma viene colto da un attacco cardiaco quando gli dicono che è morta. Livio Duca, 66 anni,...un assassino' prima di impallidire ed essere colto da un attacco diEra stato ucciso da una sola coltellata, che gli aveva trapassato il cuore. Lorenzo Borsani, 36 anni, nel tardo pomeriggio del 6 agosto dello scorso anno, era rimasto a terra in via Turati a Mozzate, ...BORGOMANERO Un rapporto sentimentale che andava avanti da qualche mese tra alti e bassi, con un ennesimo litigio finito male. E’ questa la spiegazione che viene data per ora dagli inquirenti all’accol ...