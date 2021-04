Clima: Biden punta a dimezzare le emissioni entro il 2030 (Di martedì 20 aprile 2021) Joe Biden si impegnerà a dimezzare le emissioni degli Stati Uniti entro il 2030 nell'ambito del suo ambizioso piano per combattere il cambiamento Climatico. Lo riporta il Washington Post citando ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Joesi impegnerà aledegli Stati Unitiilnell'ambito del suo ambizioso piano per combattere il cambiamentotico. Lo riporta il Washington Post citando ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima Biden Clima: Biden punta a dimezzare le emissioni entro il 2030 Joe Biden si impegnerà a dimezzare le emissioni degli Stati Uniti entro il 2030 nell'ambito del suo ambizioso piano per combattere il cambiamento climatico. Lo riporta il Washington Post citando alcune ...

Caso Floyd: conto alla rovescia per il verdetto, Paese in allarme ...c'è dietro al braccio violento della polizia Usa Biden parlerà alla nazione Il Presidente Joe Biden,... Lo stato d'emergenza Nel clima di alta tensione in attesa del verdetto, a Minneapolis è stata ...

Caso Floyd: conto alla rovescia per il verdetto, Paese in allarme Il Presidente Biden: “Prego per un verdetto giusto “. E prepara un discorso alla nazione per sanare le divisioni razziali e incitare alla calma.

