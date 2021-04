Clima, attesa impennata emissioni CO2 nel 2021. AIE: “Nel 2022 situazione peggiorerà” (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ previsto un livello record di emissioni di CO2 nel 2021, il più alto dopo quello raggiunto durante la crisi finanziaria, a causa della pandemia di Covid-19. Lo prevede l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) a causa della politica sussidiata che i governi stanno portando avanti nei confronti dei combustibili fossili, per alimentare una rapida ripresa. L’ultimo rapporto Global Energy Review dell’AIE stima emissioni di anidride carbonica in crescita di 1,5 miliardi di tonnellate nel 2021, pari ad un incremento del 5% a 33 miliardi di tonnellate. L’aumento, il più alto dal 2010 ed il secondo più elevato della storia, più che compenserebbe la riduzione registrata lo scorso anno durante i lockdown. La causa dell’aumento sarebbe da attribuire al maggior uso del carbone, per far fronte alla maggiore ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ previsto un livello record didi CO2 nel, il più alto dopo quello raggiunto durante la crisi finanziaria, a causa della pandemia di Covid-19. Lo prevede l’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) a causa della politica sussidiata che i governi stanno portando avanti nei confronti dei combustibili fossili, per alimentare una rapida ripresa. L’ultimo rapporto Global Energy Review dell’AIE stimadi anidride carbonica in crescita di 1,5 miliardi di tonnellate nel, pari ad un incremento del 5% a 33 miliardi di tonnellate. L’aumento, il più alto dal 2010 ed il secondo più elevato della storia, più che compenserebbe la riduzione registrata lo scorso anno durante i lockdown. La causa dell’aumento sarebbe da attribuire al maggior uso del carbone, per far fronte alla maggiore ...

