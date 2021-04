Ciro, Rocco, Davide e Luna: chi sono i figli di Beppe Grillo? Età, Foto e Instagram (Di martedì 20 aprile 2021) Beppe Grillo è al centro della bufera dopo un video in difesa del figlio minore, accusato di stupro, ma Ciro non è l’unico erede del leader dei 5stelle: scopriamo chi sono tutti i figli Ciro, Rocco, Davide e Luna e cosa fanno nella vita. Leggi anche: Beppe Grillo difende il figlio dall’accusa di stupro «Si stavano divertendo» VIDEO Beppe Grillo, mogli: Sonia Toni e Parvin Tadjik Beppe Grillo ha quattro figli, avuti da due diversi matrimoni: la prima moglie è Sonia Toni mentre l’attuale è Parvin Tadjik. Dal primo matrimonio, nel 1980, è nata la primogenita Luna e ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)è al centro della bufera dopo un video in difesa delo minore, accusato di stupro, manon è l’unico erede del leader dei 5stelle: scopriamo chitutti ie cosa fanno nella vita. Leggi anche:difende ilo dall’accusa di stupro «Si stavano divertendo» VIDEO, mogli: Sonia Toni e Parvin Tadjikha quattro, avuti da due diversi matrimoni: la prima moglie è Sonia Toni mentre l’attuale è Parvin Tadjik. Dal primo matrimonio, nel 1980, è nata la primogenitae ...

Advertising

zazoomblog : Ciro Rocco Davide e Luna: chi sono i figli di Beppe Grillo? Età Foto e Instagram - #Rocco #Davide #Luna: #figli… - cclatwe : @marcotravaglio Il manettaro-man rocco casalino 2.0 scoprirà il garantismo una seconda volta ora che c'è di mezzo i… - Rocco_italiano2 : RT @Gianmar26145917: Beppe #Grillo sul figlio Ciro: 'È su tutti i giornali come uno stupratore seriale ma non è stato arrestato...È innocen… - Rocco_italiano2 : RT @dantegiumanini: ....E lo scrive il Fatto quotidiano E adesso ? Non si sta mettendo proprio bene per il comico “Vittima afferrata per… - VivInterNews : Devo ancora finire di vedere #lolchirideefuori, posso dire che Ciro, Lillo ed Elio sono il top. Complimenti a… -