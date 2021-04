Ciro Grillo, parla anche la madre: “Il video testimonia l’innocenza dei ragazzi”. Il caso pure nell’aula della Camera (Di martedì 20 aprile 2021) Non solo Beppe Grillo. anche la moglie Parvin Tadjik, madre di Ciro, difende il figlio accusato di violenza sessuale di gruppo. Lo fa con un messaggio su facebook, una risposta al post della deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi che in un video criticava l’uscita di ieri del garante M5s. anche secondo la mamma di Ciro il video a cui ha accennato Grillo “testimonia l’innocenza dei ragazzi, dove si vede che lei è consenziente”. E precisa che “la data della denuncia è solo un particolare”, rispondendo alle critiche di Boschi al marito. La risposta su facebook è stata segnalata da Open. Alla moglie di Grillo, Boschi replica con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Non solo Beppela moglie Parvin Tadjik,di, difende il figlio accusato di violenza sessuale di gruppo. Lo fa con un messaggio su facebook, una risposta al postdeputata di Italia Viva Maria Elena Boschi che in uncriticava l’uscita di ieri del garante M5s.secondo la mamma diila cui ha accennatodei, dove si vede che lei è consenziente”. E precisa che “la datadenuncia è solo un particolare”, rispondendo alle critiche di Boschi al marito. La risposta su facebook è stata segnalata da Open. Alla moglie di, Boschi replica con un ...

DSantanche : Beppe #Grillo, fondatore di un Movimento che per anni ha inneggiato alle manette facili e ai processi mediatici, im… - ilriformista : Grillo se la prende con i giornalisti rei di aver messo alla gogna il figlio Ciro. Garantismo? No, si chiama famili… - La7tv : #omnibus La giornalista Francesca Nava commenta il video di Beppe Grillo che difende il figlio Ciro: 'Parole pesant… - mludodc : RT @AlessandraOdri: #Grillo per anni giustizialista, forcaiolo e manettaro,si permette di dare della bugiarda e della puttana alla vittima… - fattoquotidiano : Ciro Grillo, parla anche la madre: “Il video testimonia l’innocenza dei ragazzi”. Il caso pure nell’aula della Came… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo Bufera su Grillo dopo il video in difesa del figlio, il caso irrompe in Aula alla Camera ... moglie di Beppe Grillo, in un commento - ripreso dal sito Open - al post su Fb di Maria Elena Boschi dove la deputata di Italia Viva critica il video in cui Beppe Grillo difende il figlio Ciro e i ...

Beppe Grillo, Parvin Tadjk e il figlio Ciro accusato di stupro: "Solo un particolare", la difesa che farà infuriare mezza Italia 'Solo un particolare'. Parvin Tadjk , compagna di Beppe Grillo e madre di Ciro , indagato per stupro di gruppo ai danni di due giovanissime ragazze di Milano, risponde a Maria Elena Boschi e a chi ha accusato il comico e fondatore del M5s di insensibilità. ...

Grillo: legali, i ragazzi sono innocenti Agenzia ANSA Caro Beppe, puntare il dito contro una presunta vittima di stupro è sempre una violenza Rimango senza parole davanti al video di Beppe Grillo dove per difendere il figlio Ciro da un’accusa di stupro di gruppo arriva a fare delle affermazioni che evidentemente vanno contro la dignità ...

Anche la madre in difesa "Lei era consenziente" Anche Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, difende il figlio Ciro dall’accusa di stupro in un post su facebook: «C'è un video che testimonia l’innocenza dei ragazzi, dove si vede che lei ...

... moglie di Beppe, in un commento - ripreso dal sito Open - al post su Fb di Maria Elena Boschi dove la deputata di Italia Viva critica il video in cui Beppedifende il figlioe i ...'Solo un particolare'. Parvin Tadjk , compagna di Beppee madre di, indagato per stupro di gruppo ai danni di due giovanissime ragazze di Milano, risponde a Maria Elena Boschi e a chi ha accusato il comico e fondatore del M5s di insensibilità. ...Rimango senza parole davanti al video di Beppe Grillo dove per difendere il figlio Ciro da un’accusa di stupro di gruppo arriva a fare delle affermazioni che evidentemente vanno contro la dignità ...Anche Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, difende il figlio Ciro dall’accusa di stupro in un post su facebook: «C'è un video che testimonia l’innocenza dei ragazzi, dove si vede che lei ...