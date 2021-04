Ciro Grillo: l’indagine per stupro di gruppo e il video della presunta violenza sessuale contestato dalla difesa (Di martedì 20 aprile 2021) Gira intorno a un video l’accusa di stupro di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, 20enne figlio di Beppe, e dei suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Un video girato da uno dei quattro ragazzi e agli atti dell’indagine della procura di Tempio Pausania. E che secondo l’accusa costituirebbe la prova della violenza sessuale di gruppo nei confronti dell’italo-svedese 19enne S. J. E della sua amica R.M. Ciro Grillo: l’indagine per stupro di gruppo e il video della presunta violenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Gira intorno a unl’accusa didinei confronti di, 20enne figlio di Beppe, e dei suoi amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Ungirato da uno dei quattro ragazzi e agli atti delprocura di Tempio Pausania. E che secondo l’accusa costituirebbe la provadinei confronti dell’italo-svedese 19enne S. J. Esua amica R.M.perdie il...

