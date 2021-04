Ciro Grillo | la madre lo difende sui social di Maria Elena Boschi | la reazione della politica

(Di martedì 20 aprile 2021) Non si placa il polverone sulla vicenda “” dopo la diffusione del video del padre del ragazzo, il fondatore del MoviMento 5 Stelle, Beppe, che ha inveito contro la richiesta di rinvio a giudizio dei 4 ragazzi accusati di stupro ed ha fatto diverse dichiarazioni che vorrebbero presentare la vittima come rea di aver avuto un comportamento sospetto. Sul caso si sono esposti, a difesa o contro le parole di, sia esponenti del Movimento 5 Stelle che politici di altri partiti. Tra questi anche, che ieri ha pubblicato un video in cui prende le difesepresunta vittima. Sotto al post, pubblicato su Facebook, è comparso anche un commentodi...

DSantanche : Beppe #Grillo, fondatore di un Movimento che per anni ha inneggiato alle manette facili e ai processi mediatici, im… - ilriformista : Grillo se la prende con i giornalisti rei di aver messo alla gogna il figlio Ciro. Garantismo? No, si chiama famili… - wireditalia : Il video di @beppe_grillo sullo #stuprodigruppo: quando la vittima diventa colpevole. - Mauro53508480 : @petergomezblog Il FATTO QUOTIDIANO parlando del video di CIRO GRILLO riguardo alla risposta della madre alla Bosch… - oriama1969 : RT @francescatotolo: #GiuliaBongiorno, legale della ragazza che ha accusato di #stuprodigruppo Ciro Grillo e i suoi amici, è stata censurat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo

È questa l'opinione di Maria Elena Boschi sul video postato poche ore prima da Beppeallo scopo di difendere il figlio. L'esponente politica renziana affida a sua volta il suo pensiero ad ...A far sentire la sua voce oggi è anche la moglie die madre di, Parvin Tadjik -che, in un commento al post della capogruppo di Iv, nel quale Maria Elena Boschi usava parole ...E finì che i grillini litigarono su Beppe Grillo. Mentre i vertici del Movimento 5 stelle – da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio – si trincerano dietro un silenzio imbarazzato, la polemica sul video-sfog ...Bufera sul video di Grillo. Non si placano le polemiche per le parole del fondatore del movimento che su Fb ha difeso il figlio accusato di stupro con altri tre giovani (ANSA) ...