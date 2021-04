Ciclismo | scomparsa all’età di 56 anni Monica Bandini | campionessa del mondo nel 1988

Leggi su sportface

(Di martedì 20 aprile 2021)delin lutto.di 56, è infattidelnel. La donna, originaria di Faenza, è stata vittima di un malore mentre lavorava nell’azienda di famiglia e non ce l’ha fatta. Tutto ilpiange la sua morte, comprese le sue compagne di squadra Maria Canins, Roberta Bonanomi e Francesca Galli, che in quel di Renaix trionfarono insieme a lei nella cronometro a squadre. “La vedevo spesso, pedalava ancora insieme a noi” ha detto Davide Cassani. Tanto dolore anche da parte del presidente Dagnoni che, come sottolineato in un comunicato della Fci, ha espresso il cordoglio a nome di tutta la Federazione. SportFace.