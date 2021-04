Ciad, ucciso dai ribelli il presidente Deby: era stato appena rieletto (per la sesta volta) (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il presidente Idriss Deby Itno, al potere in Ciad da oltre 30 anni, è morto: lo ha annunciato oggi un portavoce dell’esercito, intervenendo sulla televisione di Stato.Secondo la ricostruzione comunicata dal generale Azem Bermandoa Agouna, il capo di Stato sarebbe deceduto a seguito di ferite riportate mentre guidava un’operazione delle forze armate contro una colonna di ribelli nel nord del Paese nel fine-settimana. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il presidente Idriss Deby Itno, al potere in Ciad da oltre 30 anni, è morto: lo ha annunciato oggi un portavoce dell’esercito, intervenendo sulla televisione di Stato.Secondo la ricostruzione comunicata dal generale Azem Bermandoa Agouna, il capo di Stato sarebbe deceduto a seguito di ferite riportate mentre guidava un’operazione delle forze armate contro una colonna di ribelli nel nord del Paese nel fine-settimana.

Advertising

repubblica : Ciad, il presidente appena rieletto Déby ucciso dai ribelli - micheleluppi : Il #CIAD NEL CAOS - Ucciso il presidente Idriss Deby Into (secondo le prime ricostruzioni mentre era al fronte per… - BenFranceschini : RT @agenzia_nova: #Ciad +++ Lo rende noto l'esercito di N'Djamena in un comunicato+++ - africaeuropa : Il #CIAD NEL CAOS - Ucciso il presidente Idriss Deby Into (secondo le prime ricostruzioni mentre era al fronte per… - semprinif : RT @AlexScipione: ++ BREAKING ++ ???? Il presidente del #Ciad, Idriss #Deby Itno, è stato ucciso dai ribelli che hanno lanciato un'offensiva… -