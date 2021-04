Ciad | muore presidente ferito da ribelli | al potere il figlio generale

Advertising

Il presidente del, Idriss Déby Itno, al potere da 30 anni, è morto per le ferite riportate mentre guidava l'esercito contro ribelli nel nord del Paese durante il fine settimana. Subito dopo aver annunciato il ...Di malaria siancora e i vaccini non ci sono. Sebbene in Malawi e Ghana sia iniziata la ... Il terrorismo continua a mietere vittime nei villaggi attorno al lago, al confine con Camerun e ...Il presidente del Ciad, Idriss Déby Itno, al potere da 30 anni, è morto per le ferite riportate mentre guidava l'esercito contro ribelli nel nord del Paese durante il fine settimana. Subito dopo aver ...N'DJAMENA - Il presidente del Ciad Idriss Déby, al potere nel Paese dell'Africa centrale da oltre 30 anni, è morto oggi dopo essere stato ferito al fronte mentre guidava l'esercito in un'azione milita ...