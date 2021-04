Chi trasmetterà la Superlega? Anche Amazon si tira fuori (Di martedì 20 aprile 2021) Superlega, diritti tv Lo tsunami della Superlega – partito da pochi giorni e già assai vigoroso – travolgerà non solo il mondo del calcio ma Anche quello delle trasmissioni tv. La nuova competizione calcistica tra i club più blasonati d’Europa porterà con sé il tema dell’assegnazione dei propri diritti tv, il cui valore secondo alcune stime si aggirerebbe attorno ai 4 miliardi di euro l’anno. Ad esserne coinvolti – direttamente o indirettamente – saranno sia i tradizionali broadcaster sia le più moderne piattaforme streaming, ormai protagoniste Anche nel panorama degli eventi sportivi. In linea teorica, proprio queste ultime realtà dovrebbero essere favorite dal nuovo progetto cui prenderanno parte 15 club fondatori (partecipanti di diritto) più altri cinque determinati da una qualificazione annuale. In realtà, al ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 20 aprile 2021), diritti tv Lo tsunami della– partito da pochi giorni e già assai vigoroso – travolgerà non solo il mondo del calcio maquello delle trasmissioni tv. La nuova competizione calcistica tra i club più blasonati d’Europa porterà con sé il tema dell’assegnazione dei propri diritti tv, il cui valore secondo alcune stime si aggirerebbe attorno ai 4 miliardi di euro l’anno. Ad esserne coinvolti – direttamente o indirettamente – saranno sia i tradizionali broadcaster sia le più moderne piattaforme streaming, ormai protagonistenel panorama degli eventi sportivi. In linea teorica, proprio queste ultime realtà dovrebbero essere favorite dal nuovo progetto cui prenderanno parte 15 club fondatori (partecipanti di diritto) più altri cinque determinati da una qualificazione annuale. In realtà, al ...

Advertising

orazio844 : @MCaronni Si ne escono malissimo escono con sta notizia senza dire come sarà chi la trasmetterà chi partecipa come… - zazoomblog : Chi trasmetterà la Superlega? Anche Amazon si tira fuori - #trasmetterà #Superlega? #Anche - GrecoSalvator3 : RT @FrankjedgHoover: Ciao @DAZN_IT e @SkySport Aspetto solo di vedere chi trasmetterà la superlega Se non sarete voi vi mando a cagare 2 se… - FrankjedgHoover : Ciao @DAZN_IT e @SkySport Aspetto solo di vedere chi trasmetterà la superlega Se non sarete voi vi mando a cagare 2 secondi dopo - sportamericani : @UEFAcom_it @ChampionsLeague Chi trasmetterà le partite della Champions non potrà trasmettere la SL -