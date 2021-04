Chi è la mamma di Benedetta Parodi? La somiglianza con la figlia è davvero incredibile. FOTO (Di martedì 20 aprile 2021) Il nome Laura Casabassa per molti non significa nulla, è sconosciuto, ma questa donna che appare molto elegante con i suoi candidi capelli è la madre di due personaggi molto famosi della tv italiana, due sorelle, ovvero Cristina e Benedetta Parodi. Chi è Laura Le due sorelle sono certamente più famose, una l’abbiamo vista alla conduzione del Tg5, l’altra è diventata praticamente la regina dei fornelli, ma grazie ai social abbiamo fatto la conoscenza anche della signora Parodi madre, ovvero appunto Laura Casabassa. figlia unica, il padre funzionario di banca, Laura si è sposata giovanissima nel 1962 con Pietro Parodi e dal suo matrimonio sono nati tre figli: Roberto nel 1963, Cristina nel 1964 e per ultima Benedetta nel 1972. Insegante di lettere classiche ha perso il ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 20 aprile 2021) Il nome Laura Casabassa per molti non significa nulla, è sconosciuto, ma questa donna che appare molto elegante con i suoi candidi capelli è la madre di due personaggi molto famosi della tv italiana, due sorelle, ovvero Cristina e. Chi è Laura Le due sorelle sono certamente più famose, una l’abbiamo vista alla conduzione del Tg5, l’altra è diventata praticamente la regina dei fornelli, ma grazie ai social abbiamo fatto la conoscenza anche della signoramadre, ovvero appunto Laura Casabassa.unica, il padre funzionario di banca, Laura si è sposata giovanissima nel 1962 con Pietroe dal suo matrimonio sono nati tre figli: Roberto nel 1963, Cristina nel 1964 e per ultimanel 1972. Insegante di lettere classiche ha perso il ...

