Chi è Chiara Canzian, la figlia del bassista dei Pooh: vita privata e carriera (Di martedì 20 aprile 2021) Chiara Canzian è la figlia di Red Canzian, il bassista dei Pooh. Classe 1989, è una cantautrice e blogger italiana. Originaria di Vittorio Veneto, è nata il 13 dicembre. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica sin da piccola, cantando insieme al padre e al fratellastro Phil Mer nel brano “Il calcio del sorriso”, inno del Treviso. leggi anche —> I Pooh perché si chiamano così? Il retroscena curioso Red Canzian figlia Chiara chi è: vita privata e carriera La carriera cantautorale, invece, ha preso il via nel 2009 con la pubblicazione del suo primo album, dal titolo “Prova a dire il mio nome”. L’uscita di quest’ultimo è stata ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021)è ladi Red, ildei. Classe 1989, è una cantautrice e blogger italiana. Originaria di Vittorio Veneto, è nata il 13 dicembre. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica sin da piccola, cantando insieme al padre e al fratellastro Phil Mer nel brano “Il calcio del sorriso”, inno del Treviso. leggi anche —> Iperché si chiamano così? Il retroscena curioso Redchi è:Lacantautorale, invece, ha preso il via nel 2009 con la pubblicazione del suo primo album, dal titolo “Prova a dire il mio nome”. L’uscita di quest’ultimo è stata ...

Advertising

Ettore_Rosato : Le immagini di migliaia di persone che in #Israele festeggiano per strada e sulle spiagge ll’anniversario dell'I… - Franco30554674 : Il video di #Grillo è una chiara intimidazione a chi dovrà decidere sul rinvio a giudizio per suo figlio e a seguit… - massimo_macs : @MareMos63645927 Che non è chiara pure quella ?? perché c’è chi dice che sia uguale per tutti e chi invece no. Che… - ArmadilloAmico : @Redblack100x100 @GarauPina In ogni caso Massimo il mio primo tweet conteneva una domanda ben chiara e non era un’a… - chiara_ansaldi : RT @azzurroneve: Chi tace acconsente. O semplicemente si è rotto il cazzo.?? -