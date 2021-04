Chi è Annalena Baerbock, la candidata tedesca dei Verdi dopo la Merkel (Di martedì 20 aprile 2021) I Verdi tedeschi hanno rivelato la loro candidata cancelliera per le prossime elezioni di settembre. Sarà Annalena Baerbock la nuova Merkel? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 20 aprile 2021) Itedeschi hanno rivelato la lorocancelliera per le prossime elezioni di settembre. Saràla nuova? su Donne Magazine.

Advertising

PolicyMaker_mag : Classe 1980, ex ginnasta e copresidente dei #Verdi in #Germania. Chi è #AnnalenaBaerbock, la candidata del “cambiam… - GossipItalia3 : Chi è Annalena Baerbock la candidata dei Verdi alla Cancelleria post-Merkel #gossipitalianews - BeltramoPaolo : RT @Open_gol: Da quando è diventata co-leader i Verdi sono quotati costantemente al di sopra del 20% - f_smorgoni : Chi è Annalena Baerbock, la leader Verde che vuole guidare la Germania: 'Bada anche a non far offuscare dalla sola… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ilriformista: La 40enne Baerbock è l’astro nascente della politica tedesca: i suoi Verdi secondo i sondaggi sono dietro soltanto alla C… -