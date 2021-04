Chi è Annalena Baerbock la candidata dei Verdi alla Cancelleria post-Merkel (Di martedì 20 aprile 2021) Annalena Baerbock è stata scelta come candidata dei Verdi alle elezioni del 26 settembre 2021 per la Cancelleria tedesca. Tantissimi analisti vedono probabile un futuro “Verde” per la Germania post-Merkel, proprio grazie alla figura di Annalena Baerbock, considerata l’anima pragmatica dei Grünen. Conosciamo la carriera e la vita privata della candidata cancelliera. Annalena Barbock biografia e carriera Baerbock è nata ad Hannover, nella Bassa Sassonia, nel 1980. Ha studiato Scienze politiche e Diritto pubblico presso l’Università di Amburgo. Nel 2005 si è laureata con un master in Diritto pubblico internazionale alla Scuola di Economica e Scienze ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021)è stata scelta comedeialle elezioni del 26 settembre 2021 per latedesca. Tantissimi analisti vedono probabile un futuro “Verde” per la Germania, proprio graziefigura di, considerata l’anima pragmatica dei Grünen. Conosciamo la carriera e la vita privata dellacancelliera.Barbock biografia e carrieraè nata ad Hannover, nella Bassa Sassonia, nel 1980. Ha studiato Scienze politiche e Diritto pubblico presso l’Università di Amburgo. Nel 2005 si è laureata con un master in Diritto pubblico internazionaleScuola di Economica e Scienze ...

