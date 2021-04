Chelsea e Manchester City verso il ritiro dalla Superlega (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il Chelsea e il Manchester City starebbero preparando la documentazione per avanzare la richiesta di ritiro dalla Superlega europea. È quanto riporta la Bbc. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) ROMA – Il Chelsea e il Manchester City starebbero preparando la documentazione per avanzare la richiesta di ritiro dalla Superlega europea. È quanto riporta la Bbc.

