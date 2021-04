Chelsea-Brighton (martedì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Riposa Thiago Silva (Di martedì 20 aprile 2021) Con una vittoria la squadra guidata da Thomas Tuchel passerebbe dal quinto al terzo posto, a pari punti con il Leicester ma con differenza reti migliore, in attesa dello scontro diretto contro l’attuale quarta, il West Ham, in programma nel fine settimana. Tutto questo succede dopo che i Blues hanno eliminato il Man City conquistando InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 20 aprile 2021) Con una vittoria la squadra guidata da Thomas Tuchel passerebbe dal quinto al terzo posto, a pari punti con il Leicester ma con differenza reti migliore, in attesa dello scontro diretto contro l’attuale quarta, il West Ham, in programma nel fine settimana. Tutto questo succede dopo che i Blues hanno eliminato il Man City conquistando InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Chelsea-Brighton (martedì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Riposa - Mingaball : RT @infobetting: Chelsea-Brighton (martedì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Riposa - infobetting : Chelsea-Brighton (martedì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. Riposa - zazoomblog : Chelsea-Brighton (martedì ore 20:00): formazioni quote pronostici - #Chelsea-Brighton #(martedì #20:00): - infobetting : Chelsea-Brighton (martedì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici -