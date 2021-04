“Che schifo! Avete visto che ha fatto?”. Isola dei Famosi, si scatena l’inferno dopo il gesto assurdo di Paul Gascogne (Di martedì 20 aprile 2021) La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, naufraga all’Isola dei Famosi, attualmente non vanta una rosa di amicizie in Honduras, anzi. Si è notato immediatamente un certo accanimento su di lei da parte degli altri naufraghi e il motivo si pensa possa essere attribuito al carattere forte della persiana. Insomma, durante la diretta andata in onda ieri sera, Fariba Tehrani è stata attaccata da quasi tutti i suoi compagni. Post sfogo di Valentina Persia, anche Paul Gascoigne si è lanciato violentemente contro la mamma di Giulia Salemi. Infatti l’ex calciatore in Palapa ha fatto il nome di Fariba e ha dato la sua spiegazione in modo davvero colorito. (Continua dopo le foto) Le parole di Paul Gascoigne durante la nomination a Fariba Tehrani: “Questa settimana io ho quattro o cinque persone ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021) La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, naufraga all’dei, attualmente non vanta una rosa di amicizie in Honduras, anzi. Si è notato immediatamente un certo accanimento su di lei da parte degli altri naufraghi e il motivo si pensa possa essere attribuito al carattere forte della persiana. Insomma, durante la diretta andata in onda ieri sera, Fariba Tehrani è stata attaccata da quasi tutti i suoi compagni. Post sfogo di Valentina Persia, ancheGascoigne si è lanciato violentemente contro la mamma di Giulia Salemi. Infatti l’ex calciatore in Palapa hail nome di Fariba e ha dato la sua spiegazione in modo davvero colorito. (Continuale foto) Le parole diGascoigne durante la nomination a Fariba Tehrani: “Questa settimana io ho quattro o cinque persone ...

