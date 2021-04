Centro e quartieri, si sta all’aperto. Ecco gli spazi di Bergamo pronti per i dehors (Di martedì 20 aprile 2021) Disponibili su richiesta e in modo semplificato. Nella lista tutta via XX Settembre e anche metà via Tasso. Gori: «Un’opportunità per tutti, ripartiamo in sicurezza». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 20 aprile 2021) Disponibili su richiesta e in modo semplificato. Nella lista tutta via XX Settembre e anche metà via Tasso. Gori: «Un’opportunità per tutti, ripartiamo in sicurezza».

Advertising

PortaSud : RT @ComunediBergamo: Sta per iniziare la quarta settimana di incontri dedicati alla stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio. Lune… - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: Sta per iniziare la quarta settimana di incontri dedicati alla stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio. Lune… - ComunediBergamo : Sta per iniziare la quarta settimana di incontri dedicati alla stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio. L… - Armadillina : RT @angianna78: Farei campionato partenopeo: Vomero, Centro Storico, Quartieri Spagnoli, Bagnoli e Mater Dei fondatori. Le altre entrano in… - angianna78 : Farei campionato partenopeo: Vomero, Centro Storico, Quartieri Spagnoli, Bagnoli e Mater Dei fondatori. Le altre en… -