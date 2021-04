Cento gatti, liberi e felici, in un giardino tropicale. A Catania il gruppo di volontarie di "Le AristoGatte" si prende cura dei felini abbandonati, in attesa di adozione. Tutti possiamo contribuire (Di martedì 20 aprile 2021) Il Paradiso dei gatti randagi e abbandonati si trova a Catania, in via Curia 107, davanti a una villa antica circondata da un giardino tropicale. Il gattile di Catania, nel parco di una villa antica in via Curia 107, è curato dalle volontarie dell’Associazione Le AristoGatte Onlus. Qui circa 100-120 splendidi esemplari vivono felici la vera vita del gatto: corrono liberi tra gli alberi e l’erba alta, giocano, si arrampicano, hanno cuccie e coperte per ripararsi dal freddo e dalla pioggia, sono nutriti e curati amorevolmente dalle volontarie dell’associazione Le AristoGatte Onlus (leAristoGatte.org) che ogni giorno ... Leggi su iodonna (Di martedì 20 aprile 2021) Il Paradiso deirandagi esi trova a, in via Curia 107, davanti a una villa antica circondata da un. Ille di, nel parco di una villa antica in via Curia 107, èto dalledell’Associazione LeOnlus. Qui circa 100-120 splendidi esemplari vivonola vera vita del gatto: corronotra gli alberi e l’erba alta, giocano, si arrampicano, hanno cuccie e coperte per ripararsi dal freddo e dalla pioggia, sono nutriti eti amorevolmente dalledell’associazione LeOnlus (le.org) che ogni giorno ...

