C’è chi ha visto nel Covid un bicchiere mezzo pieno

(Di martedì 20 aprile 2021) Cominciamo subito con un’esperienza personale, che non sarà paradigmatica, ma qualcosa significherà pure. Pochi giorni addietro ho incontrato un’amica per un caffè da asporto su panchina. Ovviamente non la vedevo da tempo e, dopo i saluti di rito, la prima cosa che mi ha detto è stata: “non mi trovi dimagrita, in forma e con una pelle luminosissima? A casa ho seguito un’alimentazione sana e ad orari regolari, ho fatto tanto sport e il fatto di non dovere correre a destra e a manca sempre in lotta con il tempo, ha abbassato il mio livello di stress. Vedessi le ultime analisi che ho fatto. Colesterolo & Co praticamente spariti, e altri valori perfetti!”. Tutto verissimo. Anche perché le analisi ce le aveva sul cellulare e mi ha costretta a leggerle, manco fossero una sua poesia. Poi ha continuato: “E tutto questo lamentarsi di non poter socializzare… Detto tra noi, ero stata ...