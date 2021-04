“C’è altro dietro”. Bomba su Elisa Isoardi, le ‘strane voci’ sull’uscita dall’Isola dei Famosi: “Non c’entra solo l’occhio” (Di martedì 20 aprile 2021) Elisa Isoardi era pronta a stupire tutti grazie alla sua nuova esperienza televisiva a ‘L’Isola dei Famosi’, ma purtroppo la sua avventura è durata davvero troppo poco. Ha sperato di poter dare il meglio in Honduras per mettere in pratica le sue qualità umane, ma un incidente l’ha costretta al ritiro immediato. Infatti, ha avuto alcuni problemi ad un occhio e per evitare che potessero esserci ulteriori complicazioni è stata invitata a tornare in Italia, dove si è sottoposta ad accertamenti medici. La conduttrice ha tranquillizzato sulle sue condizioni di salute: “Voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’Isola perché mi ha dato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021)era pronta a stupire tutti grazie alla sua nuova esperienza televisiva a ‘L’Isola dei’, ma purtroppo la sua avventura è durata davvero troppo poco. Ha sperato di poter dare il meglio in Honduras per mettere in pratica le sue qualità umane, ma un incidente l’ha costretta al ritiro immediato. Infatti, ha avuto alcuni problemi ad un occhio e per evitare che potessero esserci ulteriori complicazioni è stata invitata a tornare in Italia, dove si è sottoposta ad accertamenti medici. La conduttrice ha tranquillizzato sulle sue condizioni di salute: “Voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’Isola perché mi ha dato la ...

SalernoSal : Il video di Grillo è inaccettabile. L’avesse fatto Salvini sarebbe stato crocifisso giustamente. Non c’è altro da a… - RadioItalia : 'Non voglio altro che un sorriso grande, anche se piangerai lo sai che dopo la notte c'è un sorriso grande'… - sabrina_decarlo : Fatemi capire, mentre il @Mov5Stelle ancora una volta sta intervenendo per bloccare l’ennesimo scempio facendo rico… - obviouvs : ora più che mai non entrate nell'altro hashtag perché c'è troppo veleno e persone represse che vedono il marcio pur… - Luca24651048 : @Ferdi__Romano @borghi_claudio Sulla gestione del covid in toscana c'è da stendere un velo 'pietroso'. Per prenotar… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è altro Facebook e fake news: c'è un problema Italiano Punto Informatico