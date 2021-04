Catanzaro | assenteista seriale | ha preso lo stipendio per 15 anni senza andare un solo giorno al lavoro

Advertising

Corriere : L’assenteista record di Catanzaro: in 15 anni mai un giorno al lavoro - Antoluppoli : RT @danielebanfi83: Ospedale di Catanzaro. Ufficio prevenzione incendi (e già pare un film di Fantozzi). 15 anni e mai un giorno di lavoro.… - danielebanfi83 : Ospedale di Catanzaro. Ufficio prevenzione incendi (e già pare un film di Fantozzi). 15 anni e mai un giorno di lav… - _Marco2808 : RT @Corriere: L’assenteista record di Catanzaro: in 15 anni mai un giorno al lavoro - citynowit : ?? L'assenteista seriale ha collezionato stipendi per oltre 500 mila euro -

La Procura di Catanzaro ha chiuso le indagini nei confronti di un presunto assenteista seriale dipendente dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio, Salvatore Scumace, di 66 anni e dei suoi superiori. CATANZARO - Una storia che ha davvero dell'incredibile. Pur percependo lo stipendio per oltre 15 anni non si sarebbe mai recato al posto di lavoro per svolgere il servizio.