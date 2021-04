Catanzaro, assenteista record: in 15 anni mai un giorno di lavoro (Di martedì 20 aprile 2021) Non andare a lavoro per neanche un giorno in 15 anni ma ricevere ugualmente lo stipendio. Sarebbe il sogno di molte persone poco dedite al lavoro, eppure quasi nessuno ci riesce. Uno di loro è S.S., un uomo calabrese che è stato recentemente scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza. Il dipendente assenteista catanzarese Il soggetto in questione risultava formalmente dipendente del Centro Operativo Emergenza Incendi dell'Ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Nonostante ciò non esiste traccia della sua presenza nel nosocomio per neanche un giorno dal 1995 ad ottobre 2020. La scoperta è avvenuta grazie a un lavoro congiunto di Guardia di Finanza e procura, guidata da Nicola Gratteri. I baschi verdi hanno passato al setaccio tabulati di presenza ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) Non andare aper neanche unin 15ma ricevere ugualmente lo stipendio. Sarebbe il sogno di molte persone poco dedite al, eppure quasi nessuno ci riesce. Uno di loro è S.S., un uomo calabrese che è stato recentemente scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza. Il dipendentecatanzarese Il soggetto in questione risultava formalmente dipendente del Centro Operativo Emergenza Incendi dell'Ospedale “Pugliese Ciaccio” di. Nonostante ciò non esiste traccia della sua presenza nel nosocomio per neanche undal 1995 ad ottobre 2020. La scoperta è avvenuta grazie a uncongiunto di Guardia di Finanza e procura, guidata da Nicola Gratteri. I baschi verdi hanno passato al setaccio tabulati di presenza ...

Advertising

Corriere : L’assenteista record di Catanzaro: in 15 anni mai un giorno al lavoro - Nonnadinano : RT @ultimenotizie: Ha percepito lo stipendio per oltre 15 anni senza mai recarsi al posto di lavoro. La Procura di #Catanzaro ha chiuso le… - magdulka64 : RT @ultimenotizie: Ha percepito lo stipendio per oltre 15 anni senza mai recarsi al posto di lavoro. La Procura di #Catanzaro ha chiuso le… - kategullo75 : RT @ultimenotizie: Ha percepito lo stipendio per oltre 15 anni senza mai recarsi al posto di lavoro. La Procura di #Catanzaro ha chiuso le… - mickycaruso : RT @ultimenotizie: Ha percepito lo stipendio per oltre 15 anni senza mai recarsi al posto di lavoro. La Procura di #Catanzaro ha chiuso le… -