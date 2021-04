Catania | 14 arresti per la sparatoria tra clan rivali finita nel sangue

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 aprile 2021) Sono 14 le persone indagate per concorso in duplice omicidio e 6 per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco per la resa dei conti tranel quartiere catanese di Librino lo scorso 8 agosto, che ha portato alla morte di due persone e diversi feriti. Su disposizione della Direzione distrettuale Antimafia i Carabinieri del comando provinciale distanno eseguendo in queste ore le misure cautelari di detenzione nei confronti degli indagati, a cui viene anche contestata l’aggravante dell’associazione di tipo mafioso per favorire i rispettividi appartenenza. Due morti e diversi feriti lo scorso 8 agosto La complessa ricostruzione ha permesso di stabilire le responsabilità individuali sullo scontro a fuoco tra i membri deldei “Cursoti Milanesi” a bordo di ...