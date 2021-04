Catania, sparatoria tra clan mafiosi in pieno giorno: 14 arresti. Il video dello scontro armato che provocò due morti (Di martedì 20 aprile 2021) I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, sei tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico. A tutti la Dda contesta l’aggravante di avere agito per motivi abbietti e avvalendosi delle condizioni previste dall’associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare i clan di appartenenza. Al centro dell’inchiesta la sparatoria dell’8 agosto 2020 quando affiliati ed esponenti di vertice dei clan mafiosi dei ‘Cursoti milanesi’ e dei Cappello, su almeno 14 moto, si sono scontrati nelle strade del rione di Librino. Il bilancio fu di due morti e di diversi feriti. “Esito che – sottolinea la Dda della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) I carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di 14 persone indagate, a vario titolo, di concorso in duplice omicidio, sei tentati omicidi e porto e detenzione illegale di armi da fuoco in luogo pubblico. A tutti la Dda contesta l’aggravante di avere agito per motivi abbietti e avvalendosi delle condizioni previste dall’associazione di tipo mafioso, al fine di agevolare idi appartenenza. Al centro dell’inchiesta ladell’8 agosto 2020 quando affiliati ed esponenti di vertice deidei ‘Cursoti milanesi’ e dei Cappello, su almeno 14 moto, si sono scontrati nelle strade del rione di Librino. Il bilancio fu di duee di diversi feriti. “Esito che – sottolinea la Dda della ...

