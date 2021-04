Caso Trash Italiano, svelato il vero motivo per cui la pagina è sparita dai social (Di martedì 20 aprile 2021) Per diversi giorni gli utenti di Instagram, Twitter e Facebook si sono accorti che la pagina Trash Italiano era sparita dal nulla. Tante sono state le supposizioni a riguardo, nessuna delle quali però sono state confermate. Dietro alla chiusura della pagina, nonché dell’applicazione, ci sarebbe stata un’azione legale come ha rivelato Gabriele Parpiglia a Giornalettismo. Dopo alcuni giorni, la pagina in questione ha riaperto i suoi siti e ha confermato la voce. Si ipotizza che tutto sarebbe partito da Mediaset. Caso Trash Italiano: le supposizioni del web Come tutti sanno, Trash Italiano è diventata una pagina più che popolare nel giro di qualche anno e, grazie alla sua notorietà, si è ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 aprile 2021) Per diversi giorni gli utenti di Instagram, Twitter e Facebook si sono accorti che laeradal nulla. Tante sono state le supposizioni a riguardo, nessuna delle quali però sono state confermate. Dietro alla chiusura della, nonché dell’applicazione, ci sarebbe stata un’azione legale come ha rivelato Gabriele Parpiglia a Giornalettismo. Dopo alcuni giorni, lain questione ha riaperto i suoi siti e ha confermato la voce. Si ipotizza che tutto sarebbe partito da Mediaset.: le supposizioni del web Come tutti sanno,è diventata unapiù che popolare nel giro di qualche anno e, grazie alla sua notorietà, si è ...

Luca_zone : @unuomopop Non credo, dovrebbero cambiare tutto il palinsesto. Inoltre da qualche settimana (guarda caso) le loro p… - cestlaviemacher : @moondie_as Ho guardato poco fa e sono spariti i video inerenti ad Amici sulla pagina di Trash Italiano. ?? Comunque… - maattdp : che trash si un twit a caso che non interessa a nessuno??? - sapphicdanv3rs : RT @80snobperrie: Mi dispiace che non si sia più parlato qui del caso di quelle due ragazze minacciate dopo la cosa dello z00 di 105 mentre… - 80snobperrie : Mi dispiace che non si sia più parlato qui del caso di quelle due ragazze minacciate dopo la cosa dello z00 di 105… -