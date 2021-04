Caso Navalny, la legale denuncia: è molto debole e non riceve le cure (Di martedì 20 aprile 2021) L'avvocato di Alexey Navalny, Olga Mikhailova, ha affermato che l'oppositore in sciopero della fame è 'molto debole' e, a suo dire, non riceve cure. Navalny è stato recentemente trasferito nell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) L'avvocato di Alexey, Olga Mikhailova, ha affermato che l'oppositore in sciopero della fame è '' e, a suo dire, nonè stato recentemente trasferito nell'...

Advertising

magicamirta : RT @MediasetTgcom24: Caso Navalny, la legale denuncia: è molto debole e non riceve le cure #AlexeyNavalny - StefanoTardugno : RT @Gianmar26145917: #TG5, caso #Navalny: secondo i media occidentali asserviti #Putin starebbe facendo morire in carcere il cosiddetto dis… - MediasetTgcom24 : Caso Navalny, la legale denuncia: è molto debole e non riceve le cure #AlexeyNavalny - EnergyWebRadio1 : Aggiornamenti #notizie #news #20aprile non solo da ascoltare ma Energy è anche da leggere #blog - ssalerno2 : RT @MarinaLalovic: Mercoledì 21 aprile si attendono le più grandi proteste in #Russia in sostegno a #Navalny. Quali possibili scenari futur… -