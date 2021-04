Caso Floyd, la giuria condanna l'ex agente Chauvin (Di martedì 20 aprile 2021) La giuria, riunita per due giorni, ha riconosciuto colpevole di tutti i capi di imputazione l'ex poliziotto che fermò il 47 enne afroamericano il 25 maggio scorso. Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 aprile 2021) La, riunita per due giorni, ha riconosciuto colpevole di tutti i capi di imputazione l'ex poliziotto che fermò il 47 enne afroamericano il 25 maggio scorso.

Advertising

RaiNews : La sentenza di Minneapolis - casciavit1 : Vedere passare le notizie sulla super league e quello sul caso floyd alternate é surreale - EZamperetti : Grande notizia #Chauvin é stato condannato per tutti i capi di imputazione per il caso #Floyd. Finalmente… - infoitinterno : Caso Floyd, la lettura del verdetto - Video - bivebs : RT @LvcaVenneri: Caso George Floyd. 'Sapete la verità? La verità è che il motivo per cui George Floyd è morto è perché il cuore del signor… -