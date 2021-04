Caso Ciro Grillo, Damiano dei Maneskin: «Ci vuole tempo per trovare il coraggio di denunciare» – Il video (Di martedì 20 aprile 2021) «Premetto, non sono un pubblico ministero quindi non sta a me giudicare la colpevolezza o l’innocenza di queste persone: voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale uno stupro denunciato dopo otto giorni non è stupro». Con queste parole il frontman dei Maneskin, Damiano, si esprime sulle reazioni dei suoi follower sul Caso di presunto stupro che coinvolge Ciro, il figlio di Beppe Grillo. «Ci sono donne che trovano il coraggio tempo dopo», prosegue l’artista romano, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo: «C’è un problema di fondo. Chiedo, almeno ai miei follower, di astenersi da commenti tanto disumani». video: Twitter/@eclissilunarii Leggi anche: Il Caso Grillo ... Leggi su open.online (Di martedì 20 aprile 2021) «Premetto, non sono un pubblico ministero quindi non sta a me giudicare la colpevolezza o l’innocenza di queste persone: voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale uno stupro denunciato dopo otto giorni non è stupro». Con queste parole il frontman dei, si esprime sulle reazioni dei suoi follower suldi presunto stupro che coinvolge, il figlio di Beppe. «Ci sono donne che trovano ildopo», prosegue l’artista romano, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo: «C’è un problema di fondo. Chiedo, almeno ai miei follower, di astenersi da commenti tanto disumani».: Twitter/@eclissilunarii Leggi anche: Il...

