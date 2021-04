Cartelle tributi, Caserta Decide: “Publiservizi fa il bello e il cattivo tempo” (Di martedì 20 aprile 2021) tempo di lettura: 2 minuti“Oramai è diventata una triste abitudine per i cittadini Casertani – dichiara Francesco Silvestre, del coordinamento di Caserta Decide – vedersi notificare tra fine anno ed inizio anno nuovo l’ennesima cartella relativa a qualche tributo del quinto anno precedente, oramai in prescrizione. Quest’anno il termine è stato spostato di 85 giorni a seguito di uno dei tanti decreti di sostegno per il contrasto al covid-19, e quindi il termine ultimo per la notifica si è spostato al 26 marzo. E puntualmente la società incaricata dell’accertamento dei tributi locali ha provveduto alla trasmissione di migliaia di avvisi nell’ultimo giorno utile, o anche oltre termine, fidando sulla difficoltà dei contribuenti di ricordarsi di pagamenti effettuati oltre cinque anni prima. È mai possibile ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 aprile 2021)di lettura: 2 minuti“Oramai è diventata una triste abitudine per i cittadinini – dichiara Francesco Silvestre, del coordinamento di– vedersi notificare tra fine anno ed inizio anno nuovo l’ennesima cartella relativa a qualche tributo del quinto anno precedente, oramai in prescrizione. Quest’anno il termine è stato spostato di 85 giorni a seguito di uno dei tanti decreti di sostegno per il contrasto al covid-19, e quindi il termine ultimo per la notifica si è spostato al 26 marzo. E puntualmente la società incaricata dell’accertamento deilocali ha provveduto alla trasmissione di migliaia di avvisi nell’ultimo giorno utile, o anche oltre termine, fidando sulla difficoltà dei contribuenti di ricordarsi di pagamenti effettuati oltre cinque anni prima. È mai possibile ...

