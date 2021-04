Carlo Gilardi | l’appello delle Iene ai politici del Parlamento

(Di martedì 20 aprile 2021), la iena Nina Palmieri è andata fuori da Montecitorio per riuscire a chiedere ai parlamentari italiani di interessarsi al caso di, la Iena Nina Palmieri cerca di coinvolgere ilper dare la libertà all’uomo (Screenshot)Il professore gentile e ricco di 90 anni, il quale da circa 6 mesi si trova in una RSA di Lecco contro la sua volontà. Durante la puntata del 20 Aprile, lecercheranno di aggiornare il pubblico sugli ultimi sviluppi della vicenda. Cercando di chiedere il suo stato di salute ad alcuni dipendenti della struttura in cui si trova il povero professore ormai 90enne. L’inviataha portato avanti la causa “Libertà per ...

Carlo Gilardi, ricco benefattore di Airuno, cittadina della provincia di Lecco. La trasmissione tornerà a parlare della ormai nota vicenda durante la puntata di martedì 20 aprile.