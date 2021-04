Cardioaspirina | effetti collaterali anche gravi dell’acido acetilsalicilico

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Quali sono gli? Sicuri che l’uso improprio dellanon porta a conseguenzeper chi la assume? Scopriamolo assieme. Laè un farmaco anti-trombotico utilizzato per la prevenzione della formazione di coaguli di sangue (trombi) nei vasi sanguigni. E’ un farmaco largamente diffuso in Italia e nel mondo, ma non è privo di rischi come si può immaginare.. Come tutti i medicinali, questo medicinale può causareindesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino. Gliindesiderati più comuni sono i disturbi gastrointestinali che possono essere o meno associate ad ...