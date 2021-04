(Di martedì 20 aprile 2021) Dodicisono statidalla polizia municipale di(Pa) perchè non indossavano lacontro il covid e stavano in gruppo dopo che lache li ritraeva pubblicata suè stata vista dagli agenti. “Laè stata l’ultima goccia di un comportamento che andava avanti da giorni – dice il

Advertising

ilmattinodisici : Capaci, foto su Instagram senza mascherina: multati 12 ragazzi - live_palermo : Foto senza mascherina su Instagram: multa per 12 ragazzi nel palermitano - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Capaci: 12 multati per foto su Instagram senza mascherina. Scoppia la polemica - Ilovepalermocalcio - AnsaSicilia : Su Instagram foto senza mascherina, 12 multati a Capaci. Genitori polemici contro amministrazione comunale | #ANSA - GDS_it : Mettono foto su #Instagram senza mascherina, 12 multati a Capaci -

Ultime Notizie dalla rete : Capaci foto

PalermoToday

E sventolando in aula ledel carburatore, delle candele e di altri componenti dell'aereo, ... Adesso accusa e difesa combattono in aula, sfoderando periziedi portare a galla la verità sulla ...Melissa Satta cala gli assi pubblicando sui social ben duedi far impazzire i suoi tantissimi fan adoranti Melissa Satta fa parte sempre di più di quel gruppo di personaggi noti del mondo dello spettacolo che hanno conquistato un posto speciale ...Vaccino Covid: “Nessuno mi aveva chiamata”. La centenaria si è presenta da sola per la dose. Lucia Vittoria Talotta non si è scoraggiata!Nove condanne su dieci imputati nel processo con rito abbreviato ad alcuni componenti delle due bande criminali del Cep guidata dalla famiglia Cintura e dello Zen 2, azzerate nel luglio dello scorso a ...