Caos Superlega: si va verso l'addio del campionato dei "ricchi" (Di martedì 20 aprile 2021) Da due giorni sono state dette le più svariate e furiose opinioni sulla Superlega Europea, ma in realtà il nuovo campionato che voleva salvare il calcio è quello che potrebbe soccombere dopo solo 48 ore dalla sua nascita. Alcune delle squadre che fanno parte del progetto si sono tirate indietro a causa delle proteste dei suoi tifosi più appassionati che hanno parlato di vergogna e di mercificare il tifo con obiettivi commerciali che nulla hanno a che fare con il Calcio. Tribunale Madrid: vieta a Fifa e Uefa di bloccare la Superlega Caos Superlega: cosa sta succedendo? Ai tantissimi tifosi che stanno insorgendo contro la Superlega e i club che l'hanno creata si uniscono alcuni gruppi organizzati del tifo bianconero. Uno striscione a firma Viking recita il proprio dissenso ...

