Ed Woodward non è più il vicepresidente esecutivo del Manchester United: il dirigente si è dimesso a causa della Super League Ed Woodward non è più il vicepresidente esecutivo del Manchester United. Nuovo colpo di scena in Premier League, dove molti club stanno decidendo di abbandonare la Super League. È proprio il dissenso generale per la competizione d'élite che ha spinto Woodward a lasciare il proprio incarico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Caos Manchester Caos Superlega: City, Chelsea e United pronte a lasciare Secondo indiscrezioni anche il Manchester City sembrerebbe sfilarsi dal contestato progetto della Superlega europea . A riportare la notizia su Twitter è il giornalista britannico Martin Lipton, ...

Superlega Lo scisma d'Occidente ... Chelsea e Manchester City, qualificate in Champions, e Manchester United e Arsenal, semifinaliste ... Il caos è totale. C'è chi dice " ma l'analisi è molto italiana " che dietro le prese di posizione ...

Caos Manchester United: Woodward si è dimesso Calcio News 24 TalkSport - Manchester United, si dimette l'AD Woodward dopo il caos Super League Arrivano altri aggiornamenti da TalkSport in merito alla Super League e, indirettamente, in chiave Roma. Infatti, il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Manchester United ...

Superlega, il Manchester City si chiama fuori: si attende solo l’ufficialità Super Lega, il Manchester City avrebbe deciso di abbandonare la competizione: si attende solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare..

