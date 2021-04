Canoa slalom, i convocati per i test funzionali di Ivrea: nove azzurri al lavoro in vista degli Europei (Di martedì 20 aprile 2021) A poche ore dalla conclusione della prova World Ranking di Canoa slalom di Tacen, in Slovenia, che per l’Italia valeva come prova di selezione per completare l’elenco dei convocati per gli Europei di Ivrea e, soprattutto, per i Giochi Olimpici di Tokyo, sono stati diramati i convocati per i test funzionali di Ivrea, che si svolgeranno da domani, mercoledì 21, a venerdì 23 aprile, sul canale che ospiterà dal 6 al 9 maggio gli Europei senior, rassegna nella quale l’Italia cercherà, oltre alle medaglie, l’unico pass ancora a disposizione per le Olimpiadi nella canadese maschile. I convocati PER I test funzionali DI Ivrea KAYAK MASCHILE C.S. CARABINIERI: ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) A poche ore dalla conclusione della prova World Ranking didi Tacen, in Slovenia, che per l’Italia valeva come prova di selezione per completare l’elenco deiper glidie, soprattutto, per i Giochi Olimpici di Tokyo, sono stati diramati iper idi, che si svolgeranno da domani, mercoledì 21, a venerdì 23 aprile, sul canale che ospiterà dal 6 al 9 maggio glisenior, rassegna nella quale l’Italia cercherà, oltre alle medaglie, l’unico pass ancora a disposizione per le Olimpiadi nella canadese maschile. IPER IDIKAYAK MASCHILE C.S. CARABINIERI: ...

Ultime Notizie dalla rete : Canoa slalom ''San Pellegrino la piccola Ivrea della canoa'': in 180 alla gara regionale ... provenienti da tutto il Nord Italia e fino alla Toscana si sono riuniti ieri, 18 aprile, nella cornice di San Pellegrino Terme in occasione della Gara Regionale di canoa slalom organizzata dall'Asd ...

Canoa slalom: a Giovanni De Gennaro e Marta Bertoncelli i pass individuali per i Giochi Altri due pass individuali della Canoa Slalom Azzurra per I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono stati attribuiti. Si tratta delle due carte olimpiche già conquistate come posto barca nel 2019 dall'Italia dello slalom ai Mondiali di La ...

Canoa Slalom, a Lubiana De Gennaro e Bertoncelli conquistano Tokyo Sport24h Canoa slalom, i convocati per i test funzionali di Ivrea: nove azzurri al lavoro in vista degli Europei A poche ore dalla conclusione della prova World Ranking di canoa slalom di Tacen, in Slovenia, che per l'Italia valeva come prova di selezione per completare l'elenco dei convocati per gli Europei di ...

Weekend intenso a Saluggia Occasione, quella sfruttata dai vari team nel fine settimana, per ritrovarsi dopo diverse settimane in azione e tornare a respirare il clima agonistico ...

