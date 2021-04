Can Yaman e Diletta Leotta lontani: spuntano dettagli sulla durissima lite (Di martedì 20 aprile 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero ai ferri corti, o almeno questo è quello che emerge dalle loro vite sui social. I due sarebbero in crisi per il rifiuto della conduttrice siciliana rifilato a ben due proposte importanti del divo turco. Secondo lo spiffero in questione, giunto ai microfoni di un noto talk-show tv, Can ha a quanto pare proposto a Diletta di accompagnarlo in Turchia e di sposarlo, per poi ricevere un clamoroso due di picche dalla compagna. Il che fa parecchio discutere in rete, sulla scia della sparizione del profilo del turco da Instagram. Che la Leotta sia il motivo scatenante dell’addio di Yaman al noto social? Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa emerge sulla coppia. Diletta ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 aprile 2021)e Cansarebbero ai ferri corti, o almeno questo è quello che emerge dalle loro vite sui social. I due sarebbero in crisi per il rifiuto della conduttrice siciliana rifilato a ben due proposte importanti del divo turco. Secondo lo spiffero in questione, giunto ai microfoni di un noto talk-show tv, Can ha a quanto pare proposto adi accompagnarlo in Turchia e di sposarlo, per poi ricevere un clamoroso due di picche dalla compagna. Il che fa parecchio discutere in rete,scia della sparizione del profilo del turco da Instagram. Che lasia il motivo scatenante dell’addio dial noto social? Ma andiamo a scoprire nelo cosa emergecoppia....

Advertising

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman, aria di crisi: lui sparisce dai social e lei si toglie l’anello - VanityFairIt : L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower #CanYaman - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - Ju56228948 : RT @bubinoblog: DILETTA LEOTTA: IL MATRIMONIO CON CAN YAMAN NON È SALTATO! SI È TOLTO DAI SOCIAL PER UN MOTIVO - SocialArtistOF : Diletta Leotta riceve il tapiro da Striscia e chiarisce riguardo alla storia con Can Yaman! -