Camorra, minacce e inganni per un prestito usuraio: tra gli indagati un boss del clan Mazzarella (Di martedì 20 aprile 2021) I carabinieri a Napoli hanno notificato misure di custodia cautelare in carcere a carico di sei indagati (due già detenuti e quattro, tra cui una donna, liberi) emesse dal dal gip partenopeo per estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagine è nata dalla denuncia sporta a ottobre 2017 dal titolare di attività commerciali che si era trasferito in provincia di Varese. Tra gli indagati, Salvatore D'Amico, alias 'o pirata, esponente dell'omonimo gruppo con roccaforte a San Giovanni a Teduccio, articolazione del più importante clan Mazzarella, e Massimiliano Baldassarre, detto 'o serpente, ritenuto legato alla criminalità organizzata di Sant'Anastasia. Il commerciante, cinque anni fa, trovatosi in gravi difficoltà economiche, si era rivolto a un suo ex cognato per avere un prestito in danaro, 4.700 ...

