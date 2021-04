Calciomercato Juventus | la Superlega cambia gli scenari | le possibili operazioni

(Di martedì 20 aprile 2021) Ladi Andrea Agnelli, fra i club fondatori della nuova, potrebbe avere molti fondi dalle sponsorizzazioni e dalla partecipazione in questa nuova competizione continentale che, in caso di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - SimoneTogna : a tutto Paolo Bonolis, #inter #superlega #juventus #calciomercato - fantapiu3 : #Juventus, #conferenzastampa #Pirlo, le ultime su #Ronaldo, #Dybala e #Buffon. #fantacalcio #SerieA #campionato… - gilnar76 : Pirlo lo ha rivelato: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Diffidati #Juve Parma: due ... #AllianzStadium #Calciomercato #Continassa #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calcio mercato web

, Chelsea, Tottenham ed Atlético Madrid gli hanno già messo gli occhi addosso. Rafael Santos Borré, River Plate - Dopo l'esperienza fallimentare in Europa con il Villarreal è tornato in ...Come dice Stefano Barzaghi: ' io sono old style ', ossia nostalgico di un calcio dove tutti hanno pari opportunità o quasi, dove l'impresa dell'Atalanta entusiasma più dell'impresa della, ...Andrea Pirlo non vuole distrazioni dalla Superlega e annuncia alla vigilia di Juve-Parma: "Giocano Buffon, Ronaldo e Dybala" ...In una lettera aperta, ecco la presa di posizione dell’Ata (Associazione Tifosi Atalantini) sulla neonata struttura del calcio cosiddetto d’élite La Superlega, un ristretto numero di squadre che decid ...