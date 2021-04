Calcio: Uefa, Zbigniew Boniek nominato vicepresidente (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Zbigniew Boniek, presidente della FederCalcio polacca, è stato eletto vicepresidente Uefa su indicazione del presidente Aleksandr Ceferin. "Grazie ha tutti, sono felice", ha commentato l'ex giocatore di Juventus e Roma che rimarrà in carica per quattro anni ed è anche stato rieletto nell'Esecutivo. Boniek ha fatto sapere che lascerà il suo incarico vertice dell'ente calcistico nazionale, visto che i due incarichi non sono conciliabili e, soprattutto, perché in Polonia esiste il vincolo di due mandati. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) -, presidente della Federpolacca, è stato elettosu indicazione del presidente Aleksandr Ceferin. "Grazie ha tutti, sono felice", ha commentato l'ex giocatore di Juventus e Roma che rimarrà in carica per quattro anni ed è anche stato rieletto nell'Esecutivo.ha fatto sapere che lascerà il suo incarico vertice dell'ente calcistico nazionale, visto che i due incarichi non sono conciliabili e, soprattutto, perché in Polonia esiste il vincolo di due mandati.

